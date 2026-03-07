Con la guerra vincono le all-news

Vi proponiamo Tele...raccomando la rubirca del piccolo schermo di Klaus Davi



CHI SALE (Sky Tg24) A partire da sabato scorso, quando ha avuto inizio il conflitto fra Usa-Israele e Iran, il consumo televisivo notturno, ma pure via web e device, ha avuto un incremento del 50%. In momenti di calma lo share delle all-news si aggira attorno al 2% ma in questi giorni è schizzato fino al 3% trainato anche dagli ascolti monstre del day time che in alcuni casi hanno proiettato Sky Tg24 a picchi del 5% con oltre 350mila spettatori. Fin da subito il canale diretto da Fabio Vitale ha rafforzato la copertura informativa nelle ore notturne per seguire in tempo reale gli sviluppi della crisi garantendo collegamenti con i corrispondenti per assicurare un presidio costante anche durante la notte. Filo diretto con la Farnesina, mappe, luoghi dei bombardamenti, andamenti delle operazioni militari ed evoluzioni interne alla leadership iraniana. Una vera e propria task force con testimonianze di vari inviati nelle aree più interessate: Flavia Cappellini da Gerusalemme, Nicole Di Ilio da Beirut, Rolla Scolari da Istanbul, Federico Leoni da New York, Renato Coen da Bruxelles e Tiziana Prezzo da Londra.