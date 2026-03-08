Effetto nostalgia per Tom Cruise

Vi proponiamo Tele...raccomando la rubrica del piccolo schermo a cura di Klaus Davi



CHI SALE (Top Gun: Maverick) Sarà forse anche vero che dominati da un’ideologia di matrice catto-comunista gli italiani sono “contro tutte le guerre”.

Ma di fronte alla minaccia verso l’Occidente di un regime dittatoriale come l’Iran, che potrebbe pure sganciare una bomba atomica da un momento all’altro, una consistente fetta dell'opinione pubblica ritiene l’intervento preventivo di Usa e Israele sacrosanto. Non sappiamo se i quasi 2 milioni di italiani che venerdì sera su Italia 1 hanno assistito a Top Gun: Maverick si identifichino nel pilota Pete Mitchell interpretato da Tom Cruise ma il dato Auditel ci fa capire che il target giovane (fascia 25/35 anni) è cosciente dei rischi che stiamo correndo. Il film, del 2022, trionfò al botteghino nonostante le critiche alla trama definita “nostalgica”, militarista. Comprensibile: quei critici sono della stessa corrente culturale degli “espertoni” che negavano la pericolosità delle potenze islamiche. Quindi il forte attaccamento per una pellicola come questa sta a indicare che l’infantilismo pacifista non è poi così maggioritario come si vuol far credere.