Affari tuoi, Davide fa una figuraccia: "Imbarazzante", travolto dagli insulti

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 7 marzo su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, il protagonista è stato Davide, apicoltore sardo di quarta generazione arrivato in studio con la madre Francesca. Single dichiarato ("Ragazze che siete a casa, dategli un occhio…", ha scherzato De Martino), Davide ha scelto il pacco numero 14.

La partita è partita in salita ma ha preso una svolta fortunata con l'uscita del pacco Gennarino dalla Basilicata: 12.000 euro di jackpot immediato. Nei primi tiri sono usciti bassi importi (100, 200 euro), 20.000 euro dalla Toscana, mani-furto dalla Liguria e zero dal Piemonte. Dopo un'offerta da 40.000 euro rifiutata, sono emersi alti valori: 300.000 euro dalla Campania, 50.000 e 30.000 euro. Davide ha continuato rifiutando cambi e offerte successive (30.000 euro).La tensione è salita con l'uscita di 100.000 euro dalla Puglia, 75.000 euro, ballerina e 10 euro. Nel finale, 15.000 e soprattutto 200.000 euro dal Friuli-Venezia Giulia hanno spinto De Martino a offrire 10.000 euro.

Davide ha accettato: il suo pacco conteneva esattamente 10.000 euro, mentre il pacco nero (sfiorato) aveva 100.000 euro. Grazie a Gennarino, la vincita totale è stata di 22.000 euro, tra applausi. De Martino ha annunciato che Davide è il concorrente che ha vinto più jackpot che pacchi.Su X, alcuni commenti negativi hanno criticato il concorrente: "Davide ha giocato da pavido, con Gennarino in tasca poteva rischiare di più invece di fermarsi a miseria", "Che noia questo Davide, single e fortunato ma zero carisma, sembrava terrorizzato", "Un altro che si accontenta e piange per 10mila, ma vai a lavorare con le api invece di fare il fortunato in tv", "Davide è imbarazzante, rifiuta tutto e poi accetta poco, tipico sardo tirchio", "Poteva vincere tanto ma ha scelto la sicurezza, deludente come concorrente".