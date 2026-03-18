Raffalla Carrà, il figlio segreto? Bodyguard e factotum: i misteri su Bulzoni

Tutto era iniziato al Festival di Sanremo del 2001, quello condotto da Raffaella Carrà. È nel rumore vibrante del Teatro Ariston che la regina del varietà ha incontrato Gian Luca Bulzoni. Nato e vissuto un passo dietro la luce dei riflettori che da due giorni- nonostante il suo rapporto con Raffaella non fosse affatto un mistero - si sono accesi tutti su di lui. Verrebbe da dire, senza allontanarsi troppo dalla realtà, per via ereditaria. «La seguiva giorno e notte... ed è diventato una persona di fiducia», ha ricordato Angelo Perrone, storico addetto stampa della stessa Carrà di fronte alle telecamere della trasmissione di RaiUno, La volta buona . E soprattutto ne è diventato allievo. «Raffaella è stata per lui una maestra... gli ha insegnato tutto, anche la riservatezza».

Per anni, infatti, Gian Luca è stato l’uomo invisibile. Quello che stava un passo indietro mentre il Paese ballava sulle note di “Tanti auguri”, o restava ipnotizzato davanti a un caschetto biondo diventato icona. Bodyguard, poi segretario, infine braccio destro. Ma soprattutto, uomo di fiducia. Di quelli veri, rarissimi nel mondo dello spettacolo. Tanto che, alla fine, la Carrà ha deciso di fare di lui qualcosa di più: un figlio. Nato a Ferrara nel 1964, Pelloni Bulzoni è cresciuto lontano dalle luci della ribalta. Prima le esperienze come guardia del corpo – da Miss Italia alle modelle e le star internazionali – poi l’incontro che cambia tutto. Quello con Raffaella, per l’appunto, in quel Festival di Sanremo di inizio millennio. Come a dare il la davvero a una nuova vita per Bulzoni, in cui Raffaella era la direttrice d’orchestra. Da lì, una scalata silenziosa ma inesorabile dentro la sua vita. Non solo professionale, ma personale. Fino a diventare il filtro tra lei e il mondo.