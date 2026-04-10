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Francesco Moser, sconcerto e bufera: "Non ricordo il nome di mia nipote"

venerdì 10 aprile 2026
Francesco Moser, sconcerto e bufera: "Non ricordo il nome di mia nipote"

1' di lettura

Ha suscitato non poca polemica l'intervista di Francesco Moser. Il papà di Ignazio Moser (influencer, ex volto del GFVip, nonché marito di Cecilia Rodriguez, sorella di Belén) ha parlato anche della nipotina Clara Isabel. Sulla piccola, l'ex ciclista ha raccontato: "Ignazio e Cecilia sono in Argentina per far vedere la bambina ai bisnonni. Sa che mi dimentico sempre il nome di mia nipote?".

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Intervistato dal settimanale Oggi, Moser ha spiegato le motivazioni: "Perché ha due nomi credo. Una volta mi ricordo uno, una volta mi ricordo l'altro". "E quindi come la chiama?", ha chiesto il giornalista con Moser che ancora una volta ha usato parole in grado di scatenare non poche critiche: "Ma non capisce niente adesso, cosa la chiamo? Io nonno o compagno tenero? No, voglio che facciano quello che dico io".

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Da qui, poi, la rivelazione sul figlio e il suo rapporto con il ciclismo: "Io gli avevo detto: ‘O lo fai convinto o è meglio smettere’. Aveva le caratteristiche ma non ci metteva anima e corpo. Ha corso fino ai 23-24 anni. Era andato anche in una squadra svizzera importante, e poi dopo è andato a fare il Grande Fratello e lì è cambiata la sua vita, insomma".

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