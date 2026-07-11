Novak Djokovic, il messaggio su Instagram che fa "sciogliere" Sinner

Un tributo, quello di Novak Djokovic a Jannik Sinner, che la dice lunghissima. Un'incoronazione, l'ennesima, per il ragazzo di San Candido. Incoronazione che arriva dopo la netta vittoria del numero 1 in semifinale a Wimbledon, dove ha "liquidato" il serbo, una leggenda del tennis, in tre set.

A distanza di poche ore dall'eliminazione ai Championships, Djokovic ha affidato ai social le sue riflessioni sulla partita. Un'edizione comunque significativa per il campione serbo, che a Wimbledon ha aggiunto un altro tassello alla sua straordinaria carriera, consolidando il primato di tennista con il maggior numero di vittorie ottenute sull'erba dell'All England Club.

Il messaggio pubblicato su Instagram si apre così: "Wimbledon, non ho parole". Poi il ringraziamento rivolto ai tifosi che lo hanno accompagnato durante il torneo: "Altre due settimane epiche a SW19. Grazie per il vostro sostegno, per la vostra energia, lo apprezzo davvero".

Nel suo bilancio non manca un riferimento al rivale che gli ha sbarrato la strada verso la finale. Djokovic ha infatti riconosciuto il valore della prova dell'azzurro, rendendogli omaggio pubblicamente: "Rispetto per Sinner, per una prestazione magistrale. In bocca al lupo per la finale".

Parole che confermano ulteriormente il prestigio raggiunto dal numero uno del mondo, ormai considerato da colleghi e avversari come il principale punto di riferimento del circuito. Quanto a Djokovic, l'attenzione è già rivolta ai prossimi impegni sul cemento nordamericano. Il campione serbo ha infatti concluso il suo post con un significativo "ci vediamo presto", dando appuntamento ai tifosi per la tournée estiva che prenderà il via con il Masters 1000 di Montreal, in programma all'inizio di agosto.