Sinner-Zverev, Adriano Panatta impietoso: "Altra sveglia"

Adriano Panatta non ha dubbi sull'esito della finale di Wimbledon. Dopo la vittoria di Jannik Sinner contro Novak Djokovic, l'ex tennista commenta: "Un po' mi è dispiaciuto per Djokovic. Lui è un campione pazzesco ma a 39 anni quella partita con Auger-Aliassime è difficile da smaltire".

A suo dire, ospite del podcast La telefonata, "la partita è finita sul 4-4 del primo set, poi non c’è stata storia. Novak è un giocatore molto intelligente ma contro Sinner avrebbe dovuto provare a fare qualcosa di diverso. Sono due giocatori molto simili ma se Jannik gioca a quel livello non c’è niente da fare. La novità grossa per Sinner è il servizio, è diventato uno dei migliori del circuito. Sta facendo una quantità di ace impressionanti".