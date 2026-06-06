Amadeus, la Rai lo gela: "Non torna, ha fatto una scelta chiara e netta"

"Amadeus non torna in Rai. È una persona che stimo ma che ha fatto una scelta molto chiara e netta, ormai due anni fa, di andarsene dalla Rai per approdare ad altri lidi": l'ad della tv di Stato, Giampaolo Rossi, intervistato alla Festa del Foglio di Venezia, spegne ogni speranza per il conduttore. Una doccia fredda dopo le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni su un possibile divorzio di Ama da Discovery, con la complicità di Fiorello che lo ha pure ospitato alla Pennicanza su Radio2 Rai, sostenendo il ritorno in viale Mazzini del suo grande amico e collega.

Rossi ha sottolineato che ora si guarda avanti: "La Rai ha altri talenti straordinari. Abbiamo coperto il Festival di Sanremo con uno dei più grandi professionisti della televisione italiana che è Carlo Conti, e abbiamo portato Sanremo ai più grandi record storici della televisione italiana. Su Affari tuoi abbiamo investito, e anche per il prossimo Sanremo, nella figura di Stefano De Martino che è una delle grandi rivelazioni della televisione, anche perché Stefano De Martino non è un conduttore. La differenza tra un conduttore e uno showman è che il conduttore ha bisogno di un format, lo showman spesso e volentieri è lui stesso il format. Credo che Stefano De Martino sarà una delle grandi risorse artistiche del futuro, la Rai ha ampio spazio di manovra".