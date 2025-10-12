Ballando con le Stelle, Martina Colombari zittisce Selvaggia Lucarelli: "A 50 anni..."

La coppia ha portato in pista un’esibizione avvolgente, accolta con favore dalla giuria, pur tra qualche critica. La prima a prendere la parola è stata proprio Selvaggia Lucarelli, che ha sfoggiato subito tutta la sua serpeggiante aggressività. "Meglio delle altre volte ma trovo Martina troppo perfettina, manca cuore e anima in ciò che fa , deve dimenticarsi di tutte quelle cose partorite da lei. Problemi che ha solo nella sua testa ”, ha commentato la giurata, lasciando intendere come dietro la perfezione formale della Colombari ci sia, secondo lei, una freddezza emotiva. Giudizi taglienti e ovviamente non richiesti.

Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, sabato 11 ottobre, siamo nello studio di Ballando con le Stelle, il format del sabato sera su Rai 1, il regno danzereccio dove a condurre le operazioni ci pensa Milly Carlucci . Durante la trasmissione, ecco che si è consumato un momento particolarmente acceso. Questa volta, il bersaglio del livore di Selvaggia Lucarelli - poteva esimersi? Ovviamente no... - è stata Martina Colombari , protagonista di un elegante valzer insieme al suo insegnante Luca Favilla .

Lucarelli ha poi sottolineato di aver trovato “eccessivi e pesanti” alcuni concetti espressi dall’ex Miss Italia nelle puntate precedenti, ma la replica della Colombari non si è fatta attendere. Con un sorriso, ha ammesso i propri limiti e ha mostrato il desiderio di migliorarsi: “Spero di avere un riscatto a 50 anni”. Touché.

Dagli spalti, a sostenerla con orgoglio, il marito Billy Costacurta, che non ha esitato a complimentarsi con lei, dichiarando che le avrebbe dato un bel dieci. Tra gli opinionisti, Alberto Matano ha invece promosso a pieni voti la performance di Martina, pur non risparmiando una sottile frecciatina alla collega Lucarelli: “Ho trovato Martina molto presente. C’è un peso diverso nelle valutazioni dei giurati", ha concluso Matano, sistemando Selvaggia Lucrarelli e la su ultima e superflua polemica.