Speculare sull'epidemia è ignobile

Maurizio Costanzo 15 marzo 2020

Sono passati molti giorni dall’inizio del coronavirus, eppure continuano, una dopo l’altra, a venir pubblicate molte notizie in proposito. Ad esempio, c’è questo scandalo delle “mascherine” e che non si trovano e che, comunque, stanno alimentando il mercato nero. Pensate che alla ASL di Parma hanno rubato delle mascherine che sono state poi vendute a 70 euro l’una. Ho visto intervistata una donna che aveva comprato una mascherina per 35 euro. Mi sembra ignobile speculare sulla epidemia che sta mandando in crisi un intero Paese. Spero che gli speculatori vengano via via individuati, denunciati e associati, con o senza mascherina, alle carceri.