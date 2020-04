Con la quarantena gli animi si stanno esasperando

Maurizio Costanzo 08 aprile 2020 a

Lo avevamo detto e così è stato: la lunga convivenza forzata porta a squilibri. Come quel fratello che ha malamente aggredito la sorella, perché, a suo dire, faceva rumore nel preparare il caffè. Non scherziamo su queste cose: gli animi si stanno esasperando e ciò che alle prime ore dei primi giorni poteva sembrare un diversivo, ora si è tramutato in un incubo. No, non è facile passare da una vita, chiamiamola “normale” ad una costrizione. Pensate che ci stiamo abituando a riconoscere il vicino di casa o l’amico incontrato per strada, ambedue con la mascherina. Non è un segno di adattamento, ma di disperazione.

