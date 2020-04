09 aprile 2020 a

Costretti a vivere senza avvicinare nessuno, senza dare la mano, eccetera, la televisione potrebbe organizzare programmi che riflettano questa nostra attuale condizione. Ci fa, invece, impressione vedere squadre straniere che si allenano in una inammissibile promiscuità. Ci stupiscono pubblicità già registrate, dove uomini e donne sono molto vicini. Anche vedere un film di qualche anno fa, ci sembra una pellicola dell’epoca dei Lumiere. Invito sin d’ora, chi può, a organizzare corsi di riadattamento per italiani che, per colpa del virus, hanno perso l’identità e avranno difficoltà a ritrovarla. Pensate: è stato sanzionato un sacerdote che la Domenica delle Palme, ha dato un ramoscello a qualche fedele presente.



