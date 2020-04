Un risvolto rosa nell'inferno del coronavirus

Maurizio Costanzo 10 aprile 2020 a

a

a

Un risvolto rosa all’interno dell’inferno del coronavirus. Due italiani, Paola e Michele, più o meno coetanei (intorno ai 40 anni) erano vicini di casa ma non si erano mai incontrati. Scoppia la voglia di stare sui balconi a cantare e gridare, quasi un esorcismo contro il virus. In quell’occasione, Paola e Michele si conoscono e decidono di incontrarsi. Liberi di storie sentimentali, sia lui che lei, decidono di imbastirne una. Gli faccio molti auguri e che dimentichino presto l’angoscia del coronavirus e ricordino l’amore dal balcone. Chissà, se in questo inferno del “corona”, c’è qualche altra storia d’amore o solo dolore. Moltissimo dolore, pensando a quante sono le persone scomparse e a quanti i medici e gli infermieri deceduti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.