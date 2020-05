Una Cristina D'Avena disinfettante mi mancava

25 maggio 2020 a

È un’epoca di sorprese, non c’è dubbio. Nella tranquillità della domenica, ho letto qualche settimanale e ho scoperto che Cristina D’Avena ha un fidanzato segreto. Ma come? La protagonista di canzoni che hanno fatto crescere intere generazioni, scende per la prima volta, mi sembra, nel privato e parla di fidanzati che, per paura della pandemia, disinfetterebbe ogni giorno. Una D’Avena disinfettante mi mancava, eppure ho visto tanto nella vita. Chissà se Cristina, al fidanzato misterioso disinfettato, gli cucina le “Tagliatelle di nonna Pina”? Le raccomando solo di non cantare, a qualunque uomo della sua vita, “Il valzer del moscerino”.

