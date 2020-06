La vecchiaia? L'importante è avere progetti cosi l'Alzheimer scappa

10 giugno 2020 a

Vorrei fare gli auguri per gli splendidi 90 anni di una grande scrittrice e giornalista: Natalia Aspesi. Siamo circondati, aggiungo per fortuna, da tanti splendidi novantenni come Pier Luigi Pizzi e altri ancora. La vita media si è allungata ma fortunatamente, come dice Piero Angela che di anni ne ha 92, l’importante è avere progetti cosi l’Alzheimer scappa. Mettiamoci buona volontà e facciamo scappare l’Alzheimer a gambe levate. Intanto, ancora auguri a Natalia Aspesi che in questi giorni ha scritto dei suoi 90 anni senza celebrarsi né commemorarsi. Do appuntamento alla Aspesi ai suoi 100 anni, ammesso che io ci sia.

