Addio pesce spatola cinese. E ora fermiamo la caccia

Non si può stare mai tranquilli. Infatti, a diciassette anni dall’ultimo avvistamento, è stato dichiarato ufficialmente estinto il pesce spatola cinese. Di che si tratta? Si tratta di un grande pesce d’acqua dolce che poteva raggiungere i 7 metri di lunghezza. La specie viveva in alcuni laghi asiatici e lungo un fiume, ma, a forza di inquinamento, di dighe e anche della caccia, il povero pesce spatola si è estinto. Il suo nome è “Psephurus Gladius”. Più che fare la lista degli animali estinti, bisognerebbe fare quella degli animali viventi e non credo che, numericamente, siamo molto più avanti. Sono contro la caccia e se la medesima, una volta per tutte, venisse severamente regolamentata, salveremmo altre specie di animali.

