Le "botticelle" allontanate da Roma: ogni occasione è buona per toglierle di mezzo

Non capisco: le famose “botticelle” sono state allontanate dal centro di Roma e potranno circolare solo nei parchi. È una questione di traffico o c’è qualcosa legato al Covid? In questo caso, contagiano i clienti della carrozzella, il vetturino o il cavallo? Chi è, insomma, l’eventuale portatore del malanno? La verità è che ogni occasione è buona per togliere di mezzo questo veicolo che ricorda la Roma del passato. A chi scrive le botticelle piacciono, a chi governa evidentemente no. Mi aspetto, ma esagero, che un giorno qualcuno dica: “Ma siete convinti che il Colosseo debba stare proprio lì?”.

