Jovanotti, Teresa e la gioia di un padre

Maurizio Costanzo 17 gennaio 2021 a

a

a

È vero, non è di questi giorni, ma l’emozione non ha data. Infatti, mi ha emozionato leggere che Teresa, la figlia ventiduenne di Lorenzo Jovanotti, aveva vinto un brutto tumore. Brava Teresa, grande forza d’animo e il linfoma se l’è data a gambe levate. Ma penso anche alla gioia di Lorenzo e a tutti quei padri e quelle madri che vivono un successo contro la sfortuna. Non posso fare a meno però di pensare a quanti padri e a quante madri stanno ancora soffrendo per la morte di un loro caro, vittima, appunto, di un tumore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.