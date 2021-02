Riapre il Mausoleo di Augusto? Finalmente una buona notizia

Maurizio Costanzo 26 febbraio 2021 a

a

a

Finalmente una buona notizia: il 1° marzo 2021 riaprirà il Mausoleo di Augusto, dopo moltissimi anni di chiusura al pubblico. Un bel successo, perché contestualmente sono iniziati i lavori di riqualificazione di Piazza Augusto Imperatore. Apprendo, inoltre, che il Mausoleo potrà essere visitato gratuitamente fino al 21 aprile, giorno in cui si celebra il Natale di Roma. Per i residenti l’ingresso resterà gratuito per tutto l’anno. Mi si dice che, quasi ovunque, è già “sold-out”. Grazie al Comune di Roma che ci ha ridato il Mausoleo. Sicuramente visita interessante per i turisti, ma anche per i romani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.