Oggi in tribunale ci si va per il Covid. Anche a 17 anni...

31 luglio 2021 a

a

a

Vorrei conoscere quel diciassettenne fiorentino che si è rivolto ad un avvocato per poter ricevere la dose di vaccino nonostante il parere contrario dei genitori. Il legale ha predisposto un documento che i genitori hanno firmato. Però è proprio sveglio questo diciassettenne. E fatemi aggiungere: un po’ eccessivi i genitori! Un tempo, anche recente, ci si rivolgeva al Tribunale perché i genitori avevano impedito una storia d’amore o il trasferimento in un’altra città. Adesso ci si va per il Covid. Sarà cambiato qualcosa?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.