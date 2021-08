Maurizio Costanzo 24 agosto 2021 a

“L’estate sta finendo”, era il leitmotiv di una famosa canzone di alcuni anni fa. Non so se questa canzone, tradotta, l’hanno cantata anche in Lapponia, in quanto quella che si avvia a concludersi è l’estate più calda dal 1844. E poi dicono che il clima non ha avuto cambiamenti. In Lapponia, poi, abituati al caldo non lo sono mai stati. In una città, mi sembra della Norvegia, dalle parti del Circolo Polare Artico, sono stati raggiunti i 34 gradi. Per loro uno spavento.

