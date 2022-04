La guerra va cancellata, eppure c'è sempre

08 aprile 2022 a

a

a

Non so quante volte ho letto questo titolo: “La guerra è un atto barbaro, va cancellata”. Si dice sia che è un atto barbaro, sia che va cancellata però c’è sempre. Ma la guerra, vale anche per Olga Smirnova che è scappata ad Amsterdam e danzerà a Napoli per aiutare le città colpite. “Voglio ricordare che ho lasciato il Paese ma chi bombarda i teatri uccide anche gli artisti”. La Smirnova, nata a San Pietroburgo, nel 2011 è entrata al Bolshoi di Mosca. Ha 30 anni e mi ricorda, per la grazia, Carla Fracci.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.