Sentire di truffe agli anziani mi fa ribollire il sangue

Ogni volta che leggo una notizia di truffe agli anziani mi sento ribollire il sangue dalla rabbia. È un continuo che voci misteriose telefonano ad alcuni anziani fingendosi un lontano parente che ha bisogno di soldi. Adesso molti dicono: “C’è la guerra, siamo in difficoltà, abbiamo bisogno di aiuto”. Per fortuna ci sono i carabinieri. Ho sentito le dichiarazioni di una ottantenne disperata per quanto le era stato detto al telefono e disperata per i soldi che le erano stati portati via.

