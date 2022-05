Se andiamo avanti così, verranno istituite crociere in un mare di plastica

04 maggio 2022 a

Non c’è dubbio che è giusto informarsi sui comportamenti che possono portare nocumento a tutti. Ad esempio, leggo che la plastica è arrivata anche ad inquinare l’Artico. Mi domando: perché non avrebbe dovuto arrivare ad inquinare l’Artico? Leggo, in più, che elevate concentrazioni di microplastica, possono trovarsi nell’acqua fin dal fondo del mare. Verrebbe da pensare: non c’è più niente da fare. Ma non è vero, perché comunque l’uomo, imbrogliando, falsificando, smentendo, illudendosi, racconterà che è il migliore dei mondi possibili. Forse è vero. D’altra parte, pensate che fra i 19 e i 23 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica raggiungono le acque del mondo per poi accumularsi negli oceani. Verranno istituite crociere in un mare di plastica.

