I consigli per difendersi dal "collega arrogante"

Una psicologa, che si chiama Patrizia Vaccaro, ha dato dei consigli per difendersi dal “collega arrogante” in ufficio. Tra l’altro la psicologa dice: “Evitare di alimentare dinamiche che possono essere spiacevoli e cercare di non essere immediatamente reattivi”. Forse la cosa migliore sarebbe farsi mettere in un'altra stanza senza il collega arrogante. Si potrebbe anche convincere questo impiegato ad essere meno arrogante. C’è sempre il dubbio che ad essere così sia il capufficio e allora non vedo molte alternative.

