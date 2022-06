Perché è importante mezz'ora di sport a scuola (tutti i giorni)

Maurizio Costanzo 15 giugno 2022 a

Leggo che nelle scuole francesi, per volere del Presidente Macron, si farà mezz’ora di sport ogni giorno. Macron vuole combattere l’obesità e la sedentarietà tra i più piccoli. È una lodevole iniziativa. Spero venga adottata anche in Italia. Qualcuno mi vuol far sapere che in alcune scuole, persino le palestre ci sono e non ci sono. Credo che la questione sia lo spazio. Aumentiamo le classi, usando anche la palestra come aula. Chi ha abbastanza anni sulle spalle, ricorderà che nelle scuole, durante la guerra, le palestre erano in parte attrezzate come rifugio per raccogliersi lì in attesa che il pericolo passasse.

