22 luglio 2022 a

a

a

E’ abbastanza incredibile, eppure una intera zona della Florida deve restare in una sorta di quarantena per i prossimi tre anni a causa dell’invasione di lumache giganti provenienti dall’Africa. Queste lumache possono trasmettere un parassita dannoso alla salute in quanto colpisce i polmoni. Queste lumache africane possono arrivare ad una lunghezza di 20 cm e possono produrre fino a 2.500 uova l’anno. Va fatta attenzione.