Squali e razze in mare? Meglio che i sub tornino a terra

07 settembre 2022

Legambiente ci ha fatto sapere che sui fondali dell’Isola d’Elba ci sono carcasse di squali e di razze. Questo per avvisare i sub di fare molta attenzione quando s’immergono nell’arcipelago toscano. A mio parere, bisogna fare sempre attenzione quando si è sub, in quanto squali e razze vanno a morire dove meglio credono e ovviamente nel mare. Sono i sub, al contrario, che è bene che tornino sulla terra per loro e per i loro cari. Risulta peraltro che, per i cambiamenti di clima, anche il Tirreno comincia ad essere frequentato da squali disorientati. Attenzione, perciò.