Maurizio Costanzo 06 ottobre 2022 a

a

a

Leggo una statistica che segnala le regioni italiane dove si guadagna di più. Si parla del Trentino Alto Adige, della Lombardia e della Emilia Romagna. La quarta Regione è il Veneto. Ci vogliono far sapere cioè che da quelle parti c’è una buona facilità di trovare lavoro anche con buoni stipendi. Curiosamente le Regioni dove si guadagna di più sono anche quelle dove è più facile trovare lavoro. A me sembra che ci sia qualcosa che non torni ma probabilmente mi sbaglio.