Ecco perché i gatti cadono sempre in piedi

Mi piacciono i gatti, ho un gatto che si chiama Filippo che mi tiene compagnia in ufficio. Mi piace il loro carattere e il loro atteggiamento nei confronti del mondo. Apprendo perché i gatti cadono sempre in piedi. È una questione fisica: riescono ad inarcare la schiena e a puntare le zampe verso il basso perché le loro vertebre non sono rigide come le nostre. C’è da aggiungere che i gatti hanno i cuscinetti sotto le zampe che in qualche modo fungono da ammortizzatori.