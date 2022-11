Come saremo tra mille anni poco importa, non ci siamo

27 novembre 2022 a

Alcuni scienziati hanno voluto immaginare come saremo tra mille anni. Dovremmo essere gobbi, bassi, con il cervello piccolo, gli occhi spiritati e le mani ad artiglio. Queste sembianze, non certo rassicuranti, sarebbero colpa della tecnologia. Noi possiamo tranquillizzarci perché mille anni sono tanti e le persone a noi care, e così i figli delle medesime, non correranno questi rischi. Mi preoccupano di più, dico la verità, le mani ad artiglio.