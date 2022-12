A Ischia servono 26 anni per abbattere una villa abusiva

16 dicembre 2022 a

Ischia è purtroppo sui giornali per problemi determinati da gravi smottamenti. Ma è stata pubblicata anche un’altra notizia riguardante una sentenza penale per abusivismo edilizio che risale al 2003. La casa in questione è una villa di circa 100mq edificata nel 1995 in una zona dell’isola a rischio idraulico e di frana. La verità è che, vuoi per la burocrazia, vuoi per qualche gioco sotterraneo, ci sono voluti 26 anni per abbattere quella villa. Questo episodio fa ragionare sul disastro appena avvenuto.