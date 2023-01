Il bel gesto di chiedere scusa per gli errori

Maurizio Costanzo 23 gennaio 2023 a

Davide Desario, il direttore di un quotidiano romano che si chiama “Leggo”, ha pubblicato un articolo dove ha chiesto scusa per gli errori nei quali il suo giornale era incorso. A me sembra un bel gesto anzi, un gesto di grande eleganza nella consapevolezza che tutti possono sbagliare. Ha scritto Desario: “Cerchiamo ogni giorno di fare meglio. Imparando dai nostri errori. Non ci stancheremo mai di provarci”. Questo esame e questo mea culpa vengono dal sottoscritto apprezzati perché tutti possiamo sbagliare. Basta ammetterlo.