Grande Fratello vip, è ancora rissa tra Antonella Elia e Valeria Marini: "Sei un mostro, stammi lontano”. Finisce così

Nuova lite. Ennesima. Ormai Valeria Marini e Antonella Elia sono per davvero ai ferri corti. Stavolta, senza arrivare alle mani, se ne dico di tutti i colori. Nella casa del Grande Fratello Vip volano parole grosse. Antonella dice a Valeria: “Sei un mostro, stammi lontano”. La Marini risponde: “Smettila di fare la vittima mi hai messo le mani addosso senza chiedere scusa”.

La ruggine tra le due super donne della casa non va via. Anzi, con il passare del tempo l’aria diventa ancora più pesante del solito al Grande Fratello vip. Ma questa volta la Elia fa un passo indietro e dopo una discussione dai toni accesi, a cui assiste Zequila, decide di andare via. Definitivamente. Preferisce non vedere nulla, non ascoltare le parole di Valeria. Cambia stanza. Discorso archiviato. E per una volta vince il buon senso. Ma la Marini chiede al Grande Fratello tutti gli audio della Elia, che l’avrebbe offesa in questi giorni. Questa sembrerebbe una vera dichiarazione di guerra.