Fuori dal Coro, il misterioso trasferimento di Mario Giordano negli studi di Milano

Dopo che Dritto e rovescio, il programma di Rete 4 condotto da Paolo del Debbio, da Milano ha salvato la presenza del pubblico con un furbo collegamento da Roma, anche per Fuori dal coro di Mario Giordano si prospettano modifiche (almeno nella prossima puntata, martedì 10 marzo).

Secondo TvBlog il programma in onda fino alla scorsa puntata dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma si trasferirà a nel capoluogo lombardo, più precisamente allo studio 5 del centro di produzione Mediaset, lo stesso nella quale vengono realizzati Dritto e Rovescio e CR4 - La repubblica delle donne. Il programma televisivo di approfondimento politico va in onda dal 24 settembre 2018 su Rete. Inizialmente in onda nella fascia preserale, dall'estate 2019 viene trasmesso in prima serata.