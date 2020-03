Striscia la Notizia, inquietante messaggio di Gerry Scotti: volto stravolto (e quell'urlo)

06 marzo 2020 a

a

a

E alla fine arrivò il momento di Gerry Scotti. Anche il mitico conduttore di Chi vuol essere milionario?, infatti, è finito nel mirino di Striscia la Notizia. O meglio, del "deepfake" del tg satirico di Antonio Ricci. Nel corso della puntata in onda su Canale 5 giovedì 5 marzo, infatti, è stato trasmesso un video del finto Gerry Scotti - con tratti in verità un poco spaventosi - il quale si rivolgeva al pubblico con voce rauca, affermando frasi quali: "Carissima Silvia, cosa ne pensa di questo Gerry Scotti: l'accendiamo? L'accendiamo? L'accendiamo?". Divertente, ma va detto che si tratta di uno dei "deepfake" meno riusciti in questa stagione di Striscia la Notizia (indimenticabili, per esempio, quelli che hanno visto come protagonista, suo malgrado, Mara Venier).

Striscia, il deepfake di Gerry Scotti: il video