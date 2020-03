Vieni da me, Leo Gassmann e il dramma al liceo: "E' morto in un incidente...". Caterina Balivo in lacrime

06 marzo 2020 a

Leo Gassmann ha fatto commuovere in diretta a Vieni da me Caterina Balivo. Il cantante, che ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo, ha raccontato il dramma del suo caro professore del liceo, una delle persone più importanti della sua vita. "Il mio insegnante di filosofia del terzo anno del liceo classico, il professor Elio, è stata una delle prime guide, insieme ai miei genitori, che ho avuto nella vita. Al quarto anno fu assegnato a un'altra scuola, ma prima di andare via ci disse 'Ricordatevi sempre di cogliere l'attimo'. Poi dopo tre quattro mesi è morto in un incidente stradale".

Continua Gassmann: "Andai al funerale e un ragazzo della mia scuola, che era stato sempre in disparte e che nessuno aveva mai sentito parlare, lesse una lettera per lui e disse 'vorrei ringraziare il prof. Elio che è stato l'unico che ha creduto in me'. In quel momento ho capito come una persona può dare un senso alla vita di altre persone che non vengono considerate dalla maggioranza". A quel punto la Balivo si è visibilmente commossa.