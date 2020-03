Vieni da me, Loredana Errore di Amici: "Rischio paralisi, è stato un miracolo". Balivo sconvolta

06 marzo 2020 a

Loredana Errore racconta la sua storia a Vieni da Me, da Caterina Balivo. In molti la ricorderanno ad Amici e a Sanremo, poi il silenzio. La cantante è stata vittima di un grave incidente stradale nel 2013 dopo il quale ha rischiato la paralisi dal collo in giù. Oggi è in salute ed è pronta per promuovere il singolo e l'album in uscita tra qualche mese. Quello che ha vissuto le ha insegnato molto, ma non si sente di ripartire da zero.



"Tutte le cose che sono accadute hanno contribuito a raggiungere quel 100. Mi sento che ho avuto un imprevisto e che devo continuare senza ricordi dolorosi. Viva la vita", spiega come racconta il quotidiano Leggo, "era il 4 settembre del 2013 e stava tornando di notte da un suo concerto ad Agrigento. C'era una pioggia battente, non è riuscita a evitare un'altra macchina e si è capovolta". L'artista è guarita il 27 ottobre, il giorno del suo compleanno. "I medici erano strabiliati. È stato un miracolo", conclude ringraziando Dio e i medici.