Amici, malore per Javier Rojas: crolla in diretta tv e Maria De Filippi ferma la gara

Francesco Fredella 07 marzo 2020 a

a

a

Qualcosa va per il verso storto ad Amici. E Javier Rojas deve fare i conti con un malore. Ma il ragazzo ha subito le critiche di una parte della giuria, come ad esempio le accuse di Loredana Bertè. Il concorrente si sente male. Quando, durante la puntata, si scontra con Nicolai. Ma dopo la seconda coreografia Javier accusa il malore. Forse si spinge troppo oltre le sue possibilità fisiche in quel momento.

Live, non solo Cristiano Malgioglio. Barbara D'Urso, il retroscena sulla rissa Elia-Marini al GF Vip

Sembra vicino un crollo. La De Filippi parla di mal di gambe e di questioni legate all’acido lattico, giustificando questo malessere. Ma tutto resta avvolto nel mistero. Javier viene stato ammesso alla terza puntata del serale di Amici. La sua corsa verso la finale continua.