Avanti Un Altro, Sara Croce e la richiesta di Paolo Bonolis: "Ballare? Gli ho detto che era impossibile"

Tutti sono d'accordo: la super gnocca tv del momento è Sara Croce, la bonas di Avanti un altro. E ha già una medaglia: avrebbe detto di no a Cristiano Ronaldo. Vero? Falso? Non importa, il nome di Sara Croce è diventato virale in rete. «Avevo 16 anni quando ho iniziato a fare la modella. Ero magrissima e andavo bene per le passerelle, fino a quando non ho iniziato ad andare in palestra. I miei muscoli crescevano, io mi vedevo più bella, ma per la moda non andavo più bene. Così ho deciso di lasciare e mi sono buttata sui concorsi». Poi, il colpo di fortuna: il casting davanti a Paolo Bonolis, «che mi ha chiesto di ballare, gli ho risposto che era impossibile. Ero certa che non fosse andata bene». Invece è piaciuta proprio perché bella e imbranata. Impegnata? «Sto vivendo una storia da sei mesi. Purtroppo non credo nell'amore a lungo termine». Il fidanzato è avvisato.