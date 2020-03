Mediaset e l'emergenza coronavirus: sospesi Domenica Live, Verissimo e CR4, cosa manderà in onda

09 marzo 2020 a

Mediaset ha comunicato la sospensione temporanea di Domenica Live, Verissimo e #CR4-La Repubblica delle Donne per rafforzare le testate dedicate all’attualità in diretta. Una decisione che ha suscitato tante critiche sul web: l’emergenza coronavirus è primaria, però non è detto che sia una buona scelta privare le persone anche di programmi di puro intrattenimento in un momento in cui sono costrette a passare tanto tempo in casa. In ogni caso è ammirevole l’intento di Mediaset, che vuole fornire tanti contenuti ad alto tasso informativo. In questa direzione si muovono anche programmi come Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, che rimarranno in onda ma si orienteranno ancora di più sui temi legati alla cronaca e all’attualità. Inoltre, su Rete 4 è prevista una prima serata al giorno di attualità in diretta.