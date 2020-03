Detto Fatto, Bianca Guaccero sta ancora male: slitta ancora il ritorno in tv, preoccupazione in Rai

10 marzo 2020 a

a

a

Bianca Guaccero non è ancora guarita e così il suo ritorno sul grande schermo con Detto Fatto viene posticipato. La conduttrice sarebbe dovuta tornare martedì 10 marzo in Rai, ma - come lei stessa fa sapere - questo non sarà possibile. Stando all’ultimo post condiviso su Instagram, l’attrice deve ancora fare i conti con la gastroenterite che l’ha colpita. “Grazie per tutti i messaggi che mi avete scritto…oggi un pochino meglio. Spero di ritornare in settimana. Vi voglio bene”, ha dichiarato.

"Mai avuto una diretta così difficile", la Balivo in lacrime per il virus: l'annuncio choc

Intanto a sostituira ci sarà Elisa D’Ospina, accompagnata da Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi, che stanno portando avanti una conduzione corale. “Noi proviamo a distrarvi un paio di ore e a strapparvi qualche sorriso. L’appuntamento è come sempre alle 14 su Rai 2”, ha scritto la D’Ospina sui social network.