Grande Fratello Vip e coronavirus, Adriana Volpe al comando: nuovo palinsesto per l'Italia in quarantena

11 marzo 2020

Il Grande Fratello Vip ha deciso di aggiornare i concorrenti sugli ultimi sviluppi dell’emergenza coronavirus in Italia. Agli inquilini della casa è stato fatto il punto della situazione da Michele Cucuzza e soprattutto sono stati mostrati i video dei loro familiari che li hanno rassicurati. E li hanno anche invitati ad andare avanti, d’altronde un posto più sicuro della casa di Cinecittà è difficile trovarlo al momento. Essendo chiusi lì da gennaio, i concorrenti non corrono particolari rischi di contagio e quindi lo spettacolo andrà avanti fino al 27 aprile, salvo clamorosi colpi di scena. Compresa la situazione grave che sta vivendo l’Italia, Adriana Volpe ha avuto una reazione da applausi: niente panico, l’ex volto noto della Rai vuole mettere in piedi un palinsesto quotidiano all’interno del GF, tra momenti di cultura, sport e infotainment, con lo scopo di intrattenere il pubblico che è costretto a stare in isolamento in casa. Un’intenzione ammirevole, che viene accolta benissimo dal vasto mondo della rete che segue il reality di Canale 5.