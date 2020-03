Grande Fratello Vip, aggiornamento coronavirus: "Economia a pezzi, Italia in ginocchio". Concorrenti in lacrime

11 marzo 2020 a

La vita nella casa del Grande Fratello Vip non è mai stata così difficile. Non conoscere esattamente la reale proporzione di quello che sta accadendo fuori genera ansia e un po’ di panico, ma per ora lo show va avanti. Nella serata di martedì 10 marzo, la produzione ha deciso di aggiornare i concorrenti in merito all’emergenza coronavirus in Italia tramite un video messaggio di Michele Cucuzza, giornalista nonché ex concorrente, e le testimonianze dei parenti.

Quando hanno visto le persone care apparire in vdieo, diversi inquilini sono scoppiati in lacrime ma allo stesso tempo sono stati rassicurati sul fatto che tutti stanno bene. Chi ha capito subito la gravità della situazione è Adriana Volpe: “Ma adesso chi ci va più da un avvocato? O a comprare un divano. I liberi professionisti non staranno lavorando, l’economia sarà a pezzi. Un’Italia in ginocchio”. Allo stesso tempo la Volpe è stata una delle più positive: il GF adesso è anche un’opportunità di intrattenere in maniera educativa e positiva milioni di persone costrette a rimanere a casa, anche se l’impressione è che le liti e i diverbi continueranno a non mancare.