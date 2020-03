Vieni da Me, Caterina Balivo gela Nina Moric: "Non farlo", coronavirus? Disastro in divetta

11 marzo 2020 a

Caterina Balivo non transige sulle norme per evitare il contagio. E così, oltre ai vari appelli a Vieni da Me, non riesce a evitare il rimprovero ad alcuni ospiti che prendono un po' alla leggera la questione. Succede con Nina Moric che, presente nel programma di Rai 1, si tocca inavvertitamente gli occhi.

"Io ho gli occhi marroni, ma non ci vedo e mi sono abituata così", spiega la modella, immediatamente fermata dalla conduttrice: "Non devi toccarteli, ricordiamo che in questo momento non si possono portare le mani neanche alla bocca e al naso... E poi sei più bella così, prendi le lenti normali", dice la padrona di casa impegnata a fare servizio pubblico. "Sì, hai ragione", risponde con tanto di scuse la Moric. La piccola svista è avvenuta a poche ore di distanza dall'annuncio della Balivo, lo stesso in cui - a causa dell'epidemia che sta mettendo ko l'Italia -, la conduttrice si è commossa. "Non c'è mai stata diretta così difficile", ha annunciato con occhi lucidi.