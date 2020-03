Grande Fratello Vip, rissa Antonella Elia e Valeria Marini: "Sei una gallina", "e tu sei una raccomandata"

Francesco Fredella 11 marzo 2020 a

Troppe ruggini. Un rapporto difficile, che non decolla. La settimana tra Antonella Elia e Valeria Marini non è cominciata bene. Antonella e Valeria sono sempre più ai ferri corti e litigano pure durante la diretta del Grande Fratello Vip. “Urli e stramazzi”, tuona la Elia. Poi, come un fiume in piena, torna all’attacco: “Sei una gallina”. Valeriona incassa e cerca di smorzare i toni. Invano.

Spuntano paroloni: “raccomandata, str***a, mi fai pena”. Una polemica che non s’arresta. Forse tutto finirà quando una delle due donne alfa della casa uscirà. La casa è spaccata. Sossio è l’unico che dice: “Uscite. Siete insopportabili”.’ Zequila, invece, non si sbilancia: “Sono al 50 e 50”. Una vera spallata dal sapore democristiano. Un po’ come Mummy.