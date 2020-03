Ballando con le stelle cancellato dal coronavirus: Milly Carlucci si arrende, due ipotesi per il recupero

Francesco Fredella 12 marzo 2020 a

a

a

Milly Carlucci ha tentato di salvare il suo super show del sabato sera. Non ce l’ha fatta. Prima l’ipotesi di creare ambienti separati per far allenare le squadre di ballerini e concorrenti. Poi la seconda idea che circolava era legata ad un format senza pubblico (come gli altri programmi) e senza balli di coppia. Ma dopo le ultime decisioni del Governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus, Ballando con le stelle verrà cancellato. Almeno per adesso.

"Perché non te l'ho chiesto?": Ballando, Milly Carlucci gela Francesca Fialdini

La scenografia era già pronta negli studi Rai del Foro italico e il cast pure, pronto a scendere in pista. Adesso al vaglio dei piani alti di viali Mazzini ci sono due ipotesi: un’edizione lampo dopo Pasqua, una volta terminata l’emergenza, oppure la ripresa a settembre del programma. Ballando con le stelle rimandato a data da destinarsi. Quando l’Italia uscirà da questa crisi e potrà finalmente ballarci sopra.