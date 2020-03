Vieni da Me, il dramma di Patrizia Pellegrino: "Mio figlio è morto", crolla anche Caterina Balivo

13 marzo 2020 a

A Vieni da Me di Caterina Balivo, su Rai 1, il dramma di Patrizia Pellegrino: "Mio figlio Riccardo è morto". L'attrice ha raccontato il momento probabilmente più doloroso della sua vita. "Ho perso il mio primo figlio Riccardo. È morto subito dopo il parto, ero sotto anestesia e non l'ho potuto neanche salutare. È stato un dolore immenso, ma Riccardo è il mio angelo più splendente", ha raccontato, straziata. E ancora, ha aggiunto la Pellegrino: "Mi hanno detto che non potevo più avere figli, così ho iniziato le pratiche dell'adozione ed è arrivato Gregory che abbiamo adottato a San Pietroburgo. - ricorda - Poi miracolosamente sono rimasta incinta due volte, sono arrivati Tommaso e Arianna. Quando ero incinta di sei mesi di Arianna mi avevano detto che lei non ce l'avrebbe fatta. I medici di Bologna hanno fatto un miracolo, oggi è bella e intelligente. Non è autonoma, ma è molto curiosa, nella vita ce la farà". Parole che hanno commosso anche la conduttrice, Caterina Balivo.