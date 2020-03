Caterina Balivo, polemica per Vieni da Me. Gasparri: "Cambiamento di sesso in fascia protetta? Vergogna"

13 marzo 2020 a

Caterina Balivo finisce nella bufera. A Vieni da Me la conduttrice di Rai 1 ha ospitato Giovanna Vivinetto, alla nascita Giovanni, creando non poca polemica. La studentessa di 24 anni ha infatti raccontato alle telecamere la sua transizione da uomo a donna. Un tema delicato che per molti non può essere trasmesso in "fascia protetta". A maggior ragione in un momento come questo dove i minori sono chiusi in casa a causa dell'emergenza coronavirus.

"Vergognosa Rai1 - ha subito tuonato il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri -, ora alle 15.30 lunga trasmissione su cambiamento di sesso, in fascia protetta, bambini anche piccoli chiedono cosa sia. Cacciare subito i responsabili", per poi definire quello di viale Mazzini "un servizio pubblico vergognoso".