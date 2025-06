La volta buona, troppo caldo: clamoroso, salta la diretta e schermo nero

Giorni tribolati, per Caterina Balivo e il suo La volta buona, il programma del pomeriggio in onda su Rai 1. Dopo le polemiche per la "cancellazione" dei video dell'intervista dell'ex moglie di Alvaro Vitali proprio nel giorno della sua morte, ecco il problemi tecnici. Infatti durante un collegamento con Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi e la loro figlia Maria, le immagini sono sparite, schermo nero per circa 30 secondi, seppur con l'audio attivo. Un momento peculiare, sul quale i telepsettatori si sono interrogati.

Ma non è stato un episodio isolato, quello che si è registrato oggi, giovedì 26 giugno. Pochi minuti dopo, un nuovo blackout ha interrotto completamente sia audio che video, lasciando il pubblico senza segnale per circa un minuto. A quel punto, la Rai ha deciso di interrompere momentaneamente il programma per mandare in onda un blocco pubblicitario, nel tentativo di risolvere il guasto.